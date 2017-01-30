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Суд отказал в досрочном освобождении экс-мэру Усолья-Сибирского

Сибирь
30 января, 12:33 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, января. /ТАСС
Евгений Кустос был осужден на восемь лет за организацию покушения на убийство местного предпринимателя
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ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Иркутска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему мэру города Усолье-Сибирское Иркутской области Евгению Кустосу, осужденному на восемь лет лишения свободы за организацию покушения на убийство местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе райсуда.

"Суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что условно-досрочное освобождение является "поощрительной мерой, которая может быть применена к лицам, твердо вставшим на путь исправления и не нуждающимся в дальнейшем отбывании назначенного наказания". "Принимая во внимание поведение осужденного в местах лишения свободы, суд пришел к выводу, что цели наказания, закрепленные в ст. 43 УК РФ, не достигнуты, осужденный не может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания", - пояснили в пресс-службе.

Кустос обратился в суд с ходатайством об УДО в ноябре 2016 года, судебное заседание по этому вопросу состоялось 27 января.

Пост мэра Усолья-Сибирского Кустос занимал с 1998 по 2006 годы, затем он был избран депутатом городской думы, а в декабре 2009 года стал главой администрации, или сити- менеджером. В феврале 2011 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, после чего градоначальник добровольно ушел в отставку, а в июне 2011 года был арестован в Иркутске. В октябре 2012 года Иркутский областной суд приговорил Кустоса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда РФ наказание бывшему экс-мэру было смягчено до 8 лет заключения.

Как установили следствие и суд, в 2002 году Кустос, находясь на посту мэра Усолья-Сибирского, пытался организовать убийство директора ОАО "Молоко" Игоря Востренкова, который являлся основным его соперником на выборах. Преступление не было совершено по независящим от Кустоса причинам: киллеров у подъезда жертвы задержали сотрудники правоохранительных органов.

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