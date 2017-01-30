Более 17 млрд рублей вложат в МСБ в Новосибирской области за шесть лет

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Около 17,3 млрд рублей планируется вложить в развитие малого и среднего бизнеса в Новосибирской области в ближайшие шесть лет. Из них около 80% обеспечат внебюджетные источники, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов.

"Общий объем финансирования государственной программы (развития малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) в ближайшие 6 лет составляет 17,3 млрд рублей. Впервые мы в этой программе учитываем средства внебюджетные - это средства двух фондов, Фонда микрофинансирования и гарантийного фонда", - сказал Симонов на заседании областного правительства.

Он уточнил, что к внебюджетным источникам также относятся средства общественных организаций, торгово-промышленных палат и Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства. Также в общей структуре финансирования программы около 13% приходится на средства федерального бюджета, остальное - областной и местные бюджеты.

Средства пойдут на субсидирование предпринимателей в рамках различных программ грантовой поддержки, развитие инфраструктуры, такой как бизнес-инкубаторы, промышленные парки, центры прототипирования и т.п.

Новосибирская область является одним из лидеров по развитию МСБ: занимает 9-е место в России и первое - в Сибирском федеральном округе.