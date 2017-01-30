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Международный кинофестиваль в Забайкалье возобновят в сентябре 2017 года

Сибирь
30 января, 14:02 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Фестиваль не проводился в 2016 году из-за сложной экономической ситуации в стране
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ЧИТА, 30 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ), проведение которого в 2016 году было отменено организаторами, состоится в сентябре 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"ЗМКФ пройдет в течение пяти дней ориентировочно в сентябре текущего года", - сказали в пресс-службе, отметив, что президентом кинофестиваля останется народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

По словам министра культуры края Елены Михайловой, среди задач министерства не только повысить культурный имидж региона, но и расширить географию кинофестиваля. "Мы хотим, чтобы фестиваль мощной волной докатился до всех возможных районов Забайкалья", - сказала она.

Фестиваль ежегодно проводился в Чите с 2011 по 2015 годы. По данным пресс-службы краевого правительства, в 2015 году в Чите фестивальные мероприятия посетили около 20 тыс. человек. В феврале прошлого года стало известно, что проведение VI ЗМКФ перенесено на 2017 год из-за сложной экономической ситуации в стране.

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