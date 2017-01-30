Четыре охотничьих угодья появятся в 2017 году в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 30 января. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Власти Кемеровской области планируют в 2017 году создать 4 новых охотничьих угодья в труднодоступных местах, в том числе одно из самых больших по площади появится вблизи заповедника "Кузнецкий Алатау". Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области Павел Степанов.

Охотугодья, которые последний раз в регионе формировались в 2010 году, будут создаваться в рамках впервые разработанной схемы охотустройства области. Над ней работал Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени Б.М. Житкова. По словам Степанова, это основной документ, который рекомендует, как развивать охотничье хозяйство, чтобы оно, с одной стороны, было рентабельным, а с другой - чтобы предотвратить и предупредить истощение природных ресурсов. Согласно федеральному законодательству, 80% от всех угодий должны быть переданы охотхозяйствам.

"У нас в регионе пока 72% (всего - 30 охотпользователей). Нам рекомендовано еще четыре территории отдать охотпользователям, поэтому в этом году мы проведем 4 аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения", - сказал он.

По одному новому охотугодью появится в Крапивинском и Таштагольском районах, их площади составят 142,2 и 56,1 тыс. га соответственно. Еще два в Тисульском районе общей площадью более 66,4 тыс. га. "В схеме охотустройства помимо границ охотугодий дана их качественная характеристика и определены параметры проведения биотехнических мероприятий, то есть кто, что и как должен заготавливать, чтобы охотничьи ресурсы не истощались", - пояснил Степанов. Стоимость каждого такого договора пока определяется.

Больше контроля

Данные территории были выбраны под угодья потому, что они расположены в труднодоступных местах. По словам Степанова, "обеспечить охрану, проведение биотехнических мероприятий там довольно затруднительно".

"Есть распоряжение президента о том, чтобы в каждом районе обеспечить не менее трех сотрудников к 2020 году. У нас пока два района полностью укомплектованы, в остальных ситуация различна. Например, в Крапивинском районе один инспектор. Он должен и выдавать охотбилеты, разрешения и контролировать территорию всего района. Естественно, ежедневно на удаленной территории инспектор просто не в состоянии находиться", - отметил Степанов.

Между тем, намерение создать одно охотугодье уже привело к конфликтной ситуации. Как сообщал ТАСС, заповедник "Кузнецкий Алатау" попросил не отдавать расположенный вблизи него участок охранной зоны в 96 тыс. га в Крапивинском районе под охотхозяйство и передать его из охранной в заповедную зону. В ответ областные власти сообщили, что в охранной зоне заповедника охота велась всегда, а площадь заповедника увеличивать пока нет необходимости.

Как пояснил Степанов, новому охотпользователю земля не сдается в аренду, "тем более, не дарятся животные". "Он получит право использовать охотничьи ресурсы, при этом он проведет свое внутреннее охотустройство и там будет определенное количество сотрудников, которые будут в штате и будут заниматься охраной территории. Охотпользователь будет прежде всего заинтересован в том, чтобы у него было как можно больше животных. При этом департамент не устраняется: мы также будем контролировать исполнение охотхозяйственного соглашения", - пояснил он, добавив, что в случае его нарушения соглашение может быть расторгнуто через суд, но пока таких случаев в области не было.

В погоне за ценой

В целом, уточнил он, создание частных охотугодий - "это вопрос привлечения частных инвестиций" в развитие охотхозяйства региона. "Исходя из уже имеющегося опыта, когда охотпользователь начинает заниматься охраной,<...> буквально за 3-4 года виден результат - численность животных увеличивается", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в 2016 году насчитывалось около 4,8 тыс. лосей, что на 34% тыс. больше, чем в 2012 году, также растет поголовье других копытных - косуль стало на 57% больше (6,5 тыс), а маралов - на 20% (771). Кроме того, в прошлом году впервые как минимум за пять лет зарегистрировали кабаргу (парнокопытное оленевидное животное) - шесть особей были обнаружены в Междуреченском районе.

Численность животных увеличивается, при этом интерес к охоте растет. Так, если в 2008 году в Кузбассе насчитывалось около 30-35 тыс. охотников, то сейчас около 50 тыс. Однако начальник департамента не исключил, что владелец охотугодья может увеличить цену на добычу того или иного животного. "Это вполне возможно, и он имеет право. Однако я не думаю, что это будет значительно отличаться от имеющихся цен: если он установит заоблачную стоимость, то к нему никто не пойдет. Также для желающих поохотиться остаются общедоступные охотугодья", - добавил Степанов.