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Новосибирский губернатор раскритиковал работу по содержанию школьных маршрутов

Сибирь
30 января, 15:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, января. /ТАСС
На прошлой неделе более 250 школьников не смогли добраться до образовательных учреждений из-за непогоды и серьезных снежных заносов
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Владимир Городецкий

Владимир Городецкий

© Артем Геодакян/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий раскритиковал недобросовестную работу по содержанию школьных маршрутов, из-за которой более 250 школьников на прошлой неделе не смогли добраться до образовательных учреждений из-за плохих погодных условий и серьезных снежных заносов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

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"Владимир Городецкий обратил внимание специалистов двух ведомств - министерства транспорта и дорожного хозяйства и министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области - на тот факт, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, ситуация была проанализирована, а все подрядные организации получили рекомендации заключить договора с предприятиями и частными лицами на предоставление необходимой для очистки трасс техники.

Ежедневно в расположенные в сельских местностях региона школы подвозится 11,6 тыс. учеников, работают 512 автобусов. Протяженность регулярных школьных маршрутов составляет 9,1 тыс. километров.

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