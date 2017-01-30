Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На карантин из-за ОРВИ в Иркутской области закрыты 12 школ

Сибирь
30 января, 15:46 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 30, января. /ТАСС
Кроме того, приостановили работу шесть детсадов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Массовое распространение ОРВИ стало причиной закрытия на карантин 12 школ и шесть детсадов в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Читайте также новости по теме:
Эпидемия гриппа в России
© Донат Сорокин/ТАСС
В Кузбассе на карантин из-за ОРВИ закрыта треть школ
Более 70 классов в Кургане закрыто на карантин из-за ОРВИ
Все школы Кемерова закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в шести детских дошкольных учреждениях Иркутской области и в 12 школах, в том числе в шести школах Иркутска (№ 17, 16, 73, 20, 31, 47)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Иркутске эпидемиологический порог превышен на 14,8%, в целом по региону уровень заболеваемости ОРВИ ниже пороговых значений на 7,2%. За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией, из них 17,9 тыс. - среди детей.

По данным на 27 января, на карантин в Иркутской области были закрыты четыре школы и четыре детских сада, где заболеваемость среди учащихся и воспитанников превысила 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Эпидемия гриппа в России
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
2
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
3
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
4
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
5
Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%
6
Ученые: второй закон термодинамики может нарушаться в квантовом мире
7
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые соцгарантии
Темы дня
Реклама