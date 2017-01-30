На карантин из-за ОРВИ в Иркутской области закрыты 12 школ

ИРКУТСК, 30 января. /ТАСС/. Массовое распространение ОРВИ стало причиной закрытия на карантин 12 школ и шесть детсадов в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в шести детских дошкольных учреждениях Иркутской области и в 12 школах, в том числе в шести школах Иркутска (№ 17, 16, 73, 20, 31, 47)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Иркутске эпидемиологический порог превышен на 14,8%, в целом по региону уровень заболеваемости ОРВИ ниже пороговых значений на 7,2%. За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано более 26 тыс. случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией, из них 17,9 тыс. - среди детей.

По данным на 27 января, на карантин в Иркутской области были закрыты четыре школы и четыре детских сада, где заболеваемость среди учащихся и воспитанников превысила 20%.