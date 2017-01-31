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Суд ужесточил приговор воспитанникам интерната, напавшим на райотдел полиции в Забайкалье

Сибирь
31 января, 8:34 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
В феврале 2016 года подростки разбили несколько камер видеонаблюдения, установленных у здания отдела полиции в городе Хилок, а также повредили служебный автомобиль ВАЗ
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ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд согласился с апелляцией прокуратуры и ужесточил наказание трем осужденным - бывшим воспитанникам Хилокской коррекционной школы-интерната, которые в феврале 2016 года участвовали в разбойном нападении на местный райотдел полиции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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"Вооружившись палками, бывшие воспитанники школы-интерната разбили несколько камер видеонаблюдения, установленных у здания отдела полиции в городе Хилок, а также повредили служебный автомобиль ВАЗ и вывеску на здании отдела", - напомнили в пресс-службе.

Суд первой инстанции в ноябре 2016 года переквалифицировал их действия с ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений") на более мягкую ч. 1 ст. 167 УК РФ, установив отсутствие в их действиях хулиганских побуждений. Это позволило назначить подсудимым менее строгое наказание.

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Согласно новому приговору, один из осужденных приговорен к трем годам колонии общего режима (ранее он был осужден на два года условно). Двое других приговорены к двум и полутора годам условно вместо 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

В феврале 2016 года полицейские задержали группу трех наиболее активных участников нападения на райотдел полиции в городе Хилок Забайкальского края. Всего ночью у отдела полиции находилось около 15 человек. Сотрудники полиции были подняты по сигналу "Тревога" и пресекли попытку проникновения в здание. Для отражения нападения сотрудник вневедомственной охраны произвел предупредительные выстрелы вверх из табельного оружия, после чего нападавшие скрылись.

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