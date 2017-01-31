Сибирские математики нашли способ быстро определять источник цунами

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Специалисты лаборатории методов создания, исследования и идентификации математических моделей естествознания Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) Сибирского отделения РАН разработали метод, который позволит максимально быстро выявлять источник цунами. Эта система может поможет профильным ведомствам с наименьшей погрешностью прогнозировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба НГУ со ссылкой на старшего преподавателя механико-математического факультета НГУ Ольгу Криворотько.

"По информации о магнитуде землетрясения, углам сдвига литосферных плит и примерных координатах эпицентра можно с некоторой погрешностью вычислить амплитуду источника возникшего цунами, - рассказывает ученый. - В 80% случаев такие прогнозы бывают ложными, что влечет за собой колоссальные расходы на эвакуацию населения и стратегических объектов".

Криворотько отметила, что ложные данные об источнике цунами сильно отражаются на расчете высоты волны, набегающей на берег. "Каждый метр может оказаться губительным, как, например, произошло во время цунами в Японии в 2011 году", - сказала она.

Для уточнения амплитуды источника цунами применяются методы математического моделирования. Подбираются такие параметры источника, чтобы модельная волна цунами как можно меньше отклонялась от высоты проходящей реальной волны в океане. "Реальные данные могут быть получены со спутниковых снимков или наводных станций. Измерения обрабатываются фильтрами от шумов, затем создается алгоритм численного решения задачи определения источника, разрабатывается программный комплекс и алгоритм отрабатывается на тестовых задачах", - рассказывает Криворотько.

Разработанные алгоритмы в настоящее время активно тестируются на исторических данных. В лаборатории математических задач геофизики ИВМиМГ СО РАН есть крупная база по цунами, которые произошли с 1628 года до н. э. и до 2012 года. База содержит характеристики источника цунами, карту высот набегающей волны на берег, а для некоторых побережий - экономическую оценку возможных разрушений от модельных волн. Она встроена в программный трехмерный комплекс визуализации моделирования цунами, который также создали в лаборатории.

Назначение разработанной системы - поддержка и сопровождение исследований события цунами и порождающих их землетрясений, а также прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Комплекс включает в себя специализированные базы данных источников цунами, инструменты для обработки и анализа геоданных, программный комплекс для расчета распространения волн и определения координат источника. Помимо этого, система сможет прогнозировать последствия и даже оценивать материальный ущерб и повреждения стратегически важных объектов.