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В Новосибирской области водитель внедорожника врезался в БМП

Сибирь
31 января, 9:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, января. /ТАСС
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 сказал сотрудникам ГИБДД, что торопился на работу
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Внедорожник врезался в БМП на трассе в Новосибирской области, проигноривов дорожные знаки и оцепление. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

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"Около 8 часов местного времени колонна техники Новосибирского высшего военного командного училища двигалась по ежедневному маршруту на близлежащий полигон для плановых занятий по вождению БМП-2. На перекрестке с дорогой общего пользования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, проигнорировав наличие оцепления на трассе и дорожные знаки, обгоняя остановившиеся автомобили, врезался передним крылом в боевую машину пехоты", - отметил он.

По словам представителя ЦВО, у внедорожника разбита левая передняя часть, БМП значительного ущерба не получила. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель джипа объяснил свой поступок тем, что торопился на работу, добавил Рощупкин.

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