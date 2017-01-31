В Новосибирской области водитель внедорожника врезался в БМП

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Внедорожник врезался в БМП на трассе в Новосибирской области, проигноривов дорожные знаки и оцепление. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Около 8 часов местного времени колонна техники Новосибирского высшего военного командного училища двигалась по ежедневному маршруту на близлежащий полигон для плановых занятий по вождению БМП-2. На перекрестке с дорогой общего пользования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, проигнорировав наличие оцепления на трассе и дорожные знаки, обгоняя остановившиеся автомобили, врезался передним крылом в боевую машину пехоты", - отметил он.
По словам представителя ЦВО, у внедорожника разбита левая передняя часть, БМП значительного ущерба не получила. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель джипа объяснил свой поступок тем, что торопился на работу, добавил Рощупкин.