В Новосибирской области водитель внедорожника врезался в БМП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Внедорожник врезался в БМП на трассе в Новосибирской области, проигноривов дорожные знаки и оцепление. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Около 8 часов местного времени колонна техники Новосибирского высшего военного командного училища двигалась по ежедневному маршруту на близлежащий полигон для плановых занятий по вождению БМП-2. На перекрестке с дорогой общего пользования водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, проигнорировав наличие оцепления на трассе и дорожные знаки, обгоняя остановившиеся автомобили, врезался передним крылом в боевую машину пехоты", - отметил он.

По словам представителя ЦВО, у внедорожника разбита левая передняя часть, БМП значительного ущерба не получила. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель джипа объяснил свой поступок тем, что торопился на работу, добавил Рощупкин.