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Население Новосибирской области увеличится к 2025 году до 2,9 млн человек

Сибирь
31 января, 10:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, января. /ТАСС
По мнению губернатора, таких результатов позволит добиться политика стимулирования рождаемости, а также программа переселения соотечественников из-за рубежа
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НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Население Новосибирской области к 2025 году вырастет на 5%, до 2,9 млн человек. Об этом сообщил журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"По данным Новосибирскстата, в нашей области сейчас проживает 2,775 млн человек. И мы предполагаем по тем тенденциям, которые сейчас ощущаем, постепенный переход к 2025 году к росту численности населения до уровня 2,9 млн человек", - сказал губернатор.

Он отметил, что таких результатов позволит добиться политика стимулирования рождаемости - выдача материнского капитала (в том числе, областного в сумме 100 тыс. рублей), поддержка многодетных семей (приобретение автомобилей, субсидии на жилье). Кроме того, для снижения смертности планируется проводить пропаганду здорового образа жизни и профилактику наиболее распространенных заболеваний - сердечно-сосудистых и онкологических.

Еще одним источником увеличения населения станет программа переселения соотечественников из-за рубежа. В 2016 году в рамках ее в область прибыло 6,5 тыс. человек, всего за время действия программы (с 2009 года) - 22 тыс. По количеству прибывших в рамках этой программы соотечественников Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и пятое - в России.

Естественный прирост населения наблюдается в регионе с 2012 года.

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