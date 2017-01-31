Два новых дела возбуждено на главу стройкомпании на Алтае

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 января. /ТАСС/. Еще два уголовных дела возбуждены в отношении генерального директора "Горно- Алтайской строительной компании" Вячеслава Борщева, обвиняемого в мошенничестве на 140 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено два уголовных дела в отношении Вячеслава Борщева по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере". В настоящее время в производстве находится уголовное дело в отношении Борщева - он обвиняется в мошенничестве на общую сумму более 140 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в 2015 году Борщев, не являясь собственником или застройщиком квартиры в селе Майма по улице Карьерная, 10 продал это жилье, получив обманом от покупателя 500 тысяч рублей. Также, Борщев, не являясь собственником либо застройщиком еще двух квартир в Майме по адресу Климкина 20, сообщил покупателям, что продает их и в заключит с ними договоры купли-продажи. После этого он получил от покупателей более 1,9 млн рублей. Арбитражный суд Республики Алтай в сентябре 2015 года в отношении "Горно-Алтайской строительной компании" ввел процедуру банкротства.
С 17 ноября 2016 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Борщева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год Борщев совершил мошенничество при строительстве многоквартирного жилого дома в городе Горно-Алтайске по улице Чаптынова 34/1, похитив деньги дольщиков. Определением арбитражного суда в сентябре 2015 года в отношении указанного общества введена процедура банкротства, в ходе которой Борщев скрыл документы, отражающие экономическую деятельность общества.
Также, в ноябре 2016 года было завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении Борщева по невыплате зарплаты и пособий 36 работникам на сумму более 3,17 млн рублей. По ходатайству следствия был наложен арест на имущество и дорогостоящий автомобиль обвиняемого на сумму около 1,5 млн рублей.