В турзоне "Байкальская гавань" в Бурятии может появиться яхт-клуб

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УЛАН-УДЭ, 31 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Яхт-клуб может появиться в 2018 году на территории туристической зоны "Байкальская гавань" в селе Турка в Бурятии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook зампред правительства республики по экономическому развитию Александр Чепик.
"Принято решение о создании современного яхт-клуба на территории "Байкальской гавани". Он может заработать уже в 2018 году. На сегодня есть инвесторы и вся достаточная инфраструктура", - заявил он, не уточняя название компании, готовой вложиться в проект, и его стоимость.
По данным Чепика, планируется строительство слипа (судоподъемного сооружения - прим. ТАСС) и эллингов (сооружений для постройки, ремонта и хранения судов на берегу) на правой части причальных сооружений: это позволит беспрепятственно поднимать судна. "Левая часть будет предназначена для стоянки судов и проката лодок", - сообщил чиновник.
По его словам, на озере Байкал сейчас работает более 600 судов, из них 200 пластиковых, которые требуют особых условий хранения. "Все это большой рынок, на котором можно и нужно зарабатывать. При этом пока яхт-клубы находятся лишь в Иркутской области. Между тем наш поселок Турка географически находится очень выгодно - между северным и южным побережьями Байкала", - отметил Чепик.
Причальное сооружение стоимостью 654,55 млн рублей в бухте "Турка" построено в 2014 году. На торжественном открытии объекта глава Бурятии Вячеслав Наговицын заявил, что оно имеет возможность принять суда различного водоизмещения - более 200 одновременно. При строительстве причала учитывались экологические требования: он оборудован сооружением по очистке сточных вод.