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В Томской области после проверки прокуратуры из тарифа на ЖКХ исключили 450 млн руб.

Сибирь
31 января, 10:49 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 31, января. /ТАСС
Сумма израсходованных ПАО "Томская энергосбытовая компания" денежных средств оказалась менее заявленной в обоснование тарифа
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ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Департамент тарифного регулирования Томской области по требованию региональной прокуратуры исключил из тарифа на коммунальные услуги более 450 млн рублей. Для этого был скорректирован размер необходимой валовой выручки ПАО "Томская энергосбытовая компания", сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Томской области.

"При изучении материалов дел об установлении сбытовых надбавок на услуги ПАО "Томская энергосбытовая компания" установлено, что в 2014-2015 годах данная ресурсоснабжающая организация не в полном объеме понесла затраты, включенные в состав ее необходимой валовой выручки. Сумма израсходованных компанией денежных средств оказалась менее заявленной в обоснование тарифа на 457 мл. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно закону, если в ходе изучения данных статистической и бухгалтерской отчетности либо иных материалов выявлены экономически необоснованные или фактически не понесенные расходы регулируемой организации, они подлежат исключению из тарифа на следующий год.

В связи с этим по итогам проверки заместитель прокурора области потребовал от Департамента тарифного регулирования Томской области при установлении тарифа на сбыт электроэнергии на 2017 год произвести корректировку размера необходимой валовой выручки ПАО "Томская энергосбытовая компания".

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