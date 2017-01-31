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Лицензию перевозчика могут приостановить из-за ДТП с тремя погибшими на Алтае

Сибирь
31 января, 11:03 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
По версии следствия, предприниматель грубо нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя рейсового автобуса и не обеспечил направление в рейс второго водителя
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БАРНАУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Госавтонадзор направил в суд материалы по нарушениям, выявленным в ходе проверки одного из перевозчиков, причастных к ДТП в Алтайском крае с тремя погибшими, которое произошло 4 января 2017 года. При положительном решении его деятельность может быть приостановлена на 90 ней, сообщил сегодня журналистам начальник межрегионального управления автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Перепелица.

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"По информации, которую мы получили, там участвовало два автобуса - это регулярный перевозчик Новосибирск - Бийск и заказная перевозка из Манжерока в Барнаул. Два участника ПДД взяты на контроль, прокуратура края согласовала с нами проверку перевозчика, который осуществлял регулярную перевозку Бийск - Новосибирск и мы ее завершили, то есть материалы находятся в судах и в нашем административном производстве. Нарушения были выявлены, в том числе, нарушения режима труда и отдыха, составлены протоколы по всем видам нарушений, два протокола направлены в суды и один на приостановление деятельности этого автоперевозчика - по законодательству это возможно на 90 суток. Пока суд решение не принял - это будет не так быстро, в течении двух месяцев", - сказал Перепелица.

По словам руководителя регионального Госавтонадзора, по второму перевозчику, который осуществлял заказную перевозку из Манжерока в Барнаул, проверка показала, что у него отсутствует обязательное страхование пассажиров. Он был привлечен к административной ответственности, производство завершено. По словам Перепелицы, случаи, когда автоперевозчики в Алтайском крае выпускают на маршрут водителя в смену более 12 часов, - не более 2-3% от всех выявленных нарушений.

Как сообщалось ранее, 30 января в Алтайском крае был задержан предприниматель, который осуществлял автоперевозки с помощью автобуса, в ДТП с которым погибли три человека, ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, предприниматель грубо нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя рейсового автобуса и не обеспечил направление в рейс второго водителя. Водитель автобуса Higer был в переутомленном состоянии - он работал более 12 часов за смену, на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района он выехал на полосу встречного движения и в районе 235 километра допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ и автобусом ЛАЗ. В результате погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения.

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