Под Красноярском мужчина облил бензином и сжег гражданскую супругу

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КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Житель Канска Красноярского края облил бензином и поджег свою гражданскую супругу, она скончалась, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"В больницу была доставлена 25-летняя женщина, которая скончалась от ожогов первой и второй степени тяжести. Был задержан ее сожитель, который во время ссоры облил женщину бензином и поджег", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что мужчина 1988 года рождения сам потушил огонь и вызвал скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Подозреваемый задержан. По информации регионального ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".