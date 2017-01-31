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Под Красноярском мужчина облил бензином и сжег гражданскую супругу

Сибирь
31 января, 11:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, января. /ТАСС
Он сам потушил огонь и вызвал скорую помощь, но спасти женщину не удалось
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КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Житель Канска Красноярского края облил бензином и поджег свою гражданскую супругу, она скончалась, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

"В больницу была доставлена 25-летняя женщина, которая скончалась от ожогов первой и второй степени тяжести. Был задержан ее сожитель, который во время ссоры облил женщину бензином и поджег", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина 1988 года рождения сам потушил огонь и вызвал скорую помощь, но спасти женщину не удалось. Подозреваемый задержан. По информации регионального ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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