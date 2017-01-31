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Участники ОПС предстанут перед судом в Новосибирске за наркопреступления

Сибирь
31 января, 11:59 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, января. /ТАСС
16 участникам межрегионального преступного сообщества предъявлено обвинение более чем по 40 эпизодам преступлений
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НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Новосибирский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 16 участников межрегионального преступного сообщества. Они обвиняются в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Указанным лицам предъявлено обвинение более чем по 40 эпизодам преступлений; из незаконного оборота изъято свыше 5 кг наркотического средства", - говорится в сообщении ведомства.

Все фигуранты дела, включая главу ОПС Егора Ерохина, были задержаны в период с февраля по декабрь 2015 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, сбыте наркотиков, а также в легализации денег, приобретенных преступным путем.

В ходе предварительного следствия установлено участие в преступном сообществе трех человек, отбывающих наказание в колониях за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С 2013 года через созданные Ерохиным интернет-магазины участники ОПС незаконно сбывали наркотические средства синтетического происхождения на территории города Бердска Новосибирской области, городов Барнаула и Бийска Алтайского края.

В марте 2015 года с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, дела в отношении них выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в Бердский городской суд.

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