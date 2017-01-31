ГУ ЖКХ Минобороны задолжало 890 млн руб. энергетикам Забайкалья и Дальнего Востока

ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ГУ ЖКХ) задолжало энергетикам в Забайкалье и на Дальнем Востоке 890 млн рублей за обеспечение объектов Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Территориальной генерирующей компании № 14 (ТГК-14).

"ГУ ЖКХ задолжало энергетикам от Камчатки до Забайкалья и Бурятии более 890 млн рублей. Столь крупный объем задолженности вынуждает энергосбытовые компании прибегать ко всем предусмотренным законом способам возвращения задолженности. Накапливая огромные долги и провоцируя отключения, ГУ ЖКХ подводит как своего учредителя - Минобороны, так и всю энергетическую отрасль, нанося ущерб безопасности страны", - говорится в заявлении пресс-службы.

Наибольшая задолженность военными коммунальщиками сформирована в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье и Бурятии. Там крупнейшие поставщики электроэнергии (ПАО "ДЭК", АО "Читаэнергосбыт") и тепла (ПАО "ТГК-14" и ПАО "Камчатскэнерго") через суд и ограничения пытаются вернуть в свои бюджеты 180 и 390 млн рублей, 75,8 и 83,3 млн рублей долга соответственно.

"О сложившейся чрезвычайной ситуации с миллионными долгами поставлены в известность заинтересованные ведомства, в том числе Министерство обороны РФ. При этом в ответе от 19 сентября 2016 года Минобороны сообщает, что "выполняет все финансовые обязательства в соответствии с заключенным госконтрактом с АО "ГУ ЖКХ", включая авансирование расходов". Получается, финансирование военных коммунальщиков проходит в полном объеме, только средства на счета ресурсоснабжающих организаций не поступают", - заявили в АО "Читаэнергосбыт".

Энергетики в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях с начала января обесточили уже 116 объектов, принадлежащих ГУ ЖКХ, в январе вводились ограничения по теплоснабжению по 12 объектам в Забайкальском крае. Отключенные объекты обслуживаются по договорам с ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) и ТГК-14.

Поставщики тепла также готовят графики ограничений. Отключению будут подвергнуты объекты ГУ ЖКХ, связанные с обеспечением хозяйственной деятельности самого этого предприятия в Забайкалье и Бурятии.

"Несмотря на принадлежность предприятия к военному ведомству, само оно является юридическим лицом, в отношении которого применение превентивных мер взыскания не запрещено законом и оно полностью ответственно за исполнение договорных обязательств. Мы отдаем полной отчет в том, что действия по ограничению или прекращению отпуска топливно- энергетических ресурсов воинским частям являются действиями, нарушающими безопасность государства, поэтому ограничения вводятся только в отношении объектов должника", - приводится в сообщении комментарий ДЭК.

Отключения в Забайкалье

Ранее ТГК-14 заявляла об отключении от теплоснабжения 12 объектов Минобороны в Забайкалье из-за задолженности ГУ ЖКХ в 75,8 млн рублей. В ответ представители ГУ ЖКХ заявили ТАСС, что отключенных объектов в регионе нет. При этом в пресс-службе ГУ ЖКХ заверили, что погашение задолженности перед ТГК-14 за теплоснабжение объектов Министерства обороны РФ в Забайкальском крае и Республике Бурятия начнется в январе по факту поступления денежных средств за оказанные услуги от Минобороны России, а также при погашении дебиторской задолженности прочими потребителями.

В управлении также добавили, что предприятие готово обратиться в ФАС и прокуратуру, чтобы отстаивать свои права. Генеральный директор управления Дмитрий Волокитин напомнил, что в регионе уже есть прецедент: в декабре 2016 года УФАС по Забайкальскому краю вынесло решение в отношении АО "Читаэнергосбыт", которое в мае прошлого года ограничило поставку электроэнергии на объекты Минобороны России, признав действия сбытовой компании недопустимыми.