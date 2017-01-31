Недогоревшие угли стали причиной пожара с четырьмя погибшими в Иркутской области

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ИРКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Недогоревшие угли из печи стали, по предварительным данным, причиной пожара, в результате которого в поселке Усть-Ордынский Иркутской области минувшей ночью погибла семья из четырех человек. Еще двоих детей удалось спасти очевидцу происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"По предварительным данным, вечером 30 января в доме протапливали печь. Позже, чтобы закрыть трубу, 18-летняя девушка выгребла из печи недогоревшие угли и вынесла их на веранду. В результате ночью произошло возгорание веранды, после чего огонь перекинулся на жилой дом", - пояснили в ведомстве.
Как сообщал ТАСС, что следственные органы региона начали проверку по данному факту. Ранее в качестве основной версии трагедии называлось короткой замыкание электропроводки.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о пожаре в поселке Усть-Ордынский поступила около 03:50 местного времени (22:50 мск понедельника). Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит веранда и кровля частного деревянного дома. В ходе тушения в доме были обнаружены четверо погибших: 45-летний мужчина, 40-летняя женщина и их двое детей - 18-летняя девушка и 7-летний мальчик.
Еще двоих детей - 16 лет и 7 месяцев - помог спасти очевидец пожара. С его слов стало известно, о том, что он также помог спастись из огня хозяйке дома. После этого она вернулась за оставшимися детьми, но выбраться из горящего дома не смогла.