Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 7 млрд рублей выделят на мероприятия Года экологии в Новосибирской области

Сибирь
31 января, 12:35 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, января. /ТАСС
Большую часть этой суммы составят частные инвестиции
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей будет выделено из различных источников на мероприятия Года экологии в Новосибирской области, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко.

Читайте также новости по теме:
Год экологии в России
© Кирилл Шипицин/ТАСС
Путин поручил изменить закон, чтобы стимулировать переработку отходов
Опасность в воздухе: чем дышат мегаполисы
Предприятия Заполярья вложат в экологию более 21 млрд руб. до 2019 года

"Около 7 млрд рублей - финансовая оценка всего плана мероприятий, из них более 300 млн рублей - это средства областного бюджета", - сказал Марченко, отметив, что речь идет о значительном объеме частных инвестиций.

По его словам, основной объем вложений связан с началом строительства двух мусороперерабатывающих заводов под Новосибирском. Как ранее сообщалось, предприятия общей стоимостью 6,5 млрд рублей должны заработать в 2019 году.

Кроме того, в 2017 году совместно с Томской областью планируется создать первый в Новосибирской области заповедник на Васюганских болотах. Его общая площадь составит 615 тыс. га, на которых встречается множество редких видов растений и животных.

В Год экологии в Новосибирской области пройдет 108 мероприятий, самыми крупными из которых станут VI Барабо- Кулундинский межрегиональный эколого-мелиоративный форум и Международная экологическая студенческая конференция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
5
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
6
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
7
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Темы дня
Реклама