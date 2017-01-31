Около 7 млрд рублей выделят на мероприятия Года экологии в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Около 7 млрд рублей будет выделено из различных источников на мероприятия Года экологии в Новосибирской области, сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко.
"Около 7 млрд рублей - финансовая оценка всего плана мероприятий, из них более 300 млн рублей - это средства областного бюджета", - сказал Марченко, отметив, что речь идет о значительном объеме частных инвестиций.
По его словам, основной объем вложений связан с началом строительства двух мусороперерабатывающих заводов под Новосибирском. Как ранее сообщалось, предприятия общей стоимостью 6,5 млрд рублей должны заработать в 2019 году.
Кроме того, в 2017 году совместно с Томской областью планируется создать первый в Новосибирской области заповедник на Васюганских болотах. Его общая площадь составит 615 тыс. га, на которых встречается множество редких видов растений и животных.
В Год экологии в Новосибирской области пройдет 108 мероприятий, самыми крупными из которых станут VI Барабо- Кулундинский межрегиональный эколого-мелиоративный форум и Международная экологическая студенческая конференция.