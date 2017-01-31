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Новосибирские студенты впервые прошли практику в Арктике

Сибирь
31 января, 12:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, января. /ТАСС
В поездке в Арктику приняли участие студенты и аспиранты НГУ и СО РАН
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НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) впервые направил студентов на практику в Арктику, сообщил ТАСС замдекана геолого-геофизического факультета (ГГФ) по науке Николай Матушкин.

"Ездили пять студентов НГУ, один аспирант НГУ. Кроме того, были аспиранты института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН", - сказал Матушкин.

Он отметил, что практику решили продолжить и в этом году, но пока не решено, сколько студентов поедет с геологами в Арктику.

Как ранее сообщал журналистам директор Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Михаил Эпов, НГУ получил федеральный грант на геологические и геофизические исследования в Арктике, которые проводит вместе с СО РАН. Этот грант предполагает подготовку специалистов- исследователей в полевых условиях. Ежегодно ГГФ НГУ выпускает порядка 15 бакалавров и семь-восемь магистров- геофизиков, но не все они специализируются на арктических территориях.

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