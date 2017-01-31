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На Алтае взят под стражу владелец автобуса, в ДТП с которым погибли три человека

Сибирь
31 января, 13:27 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
По версии следствия, предприниматель нарушил требования трудового законодательства и правила безопасности перевозок пассажиров, а также режим рабочего времени и времени отдыха водителя
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БАРНАУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Владелец автобуса, в ДТП с которым в Алтайском крае погибли три человека и 29 получили травмы, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Индивидуальный предприниматель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего при дорожно-транспортном происшествии пострадали пассажиры двух автобусов. Судом по ходатайству следователя СК ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

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По версии следствия, предприниматель, осуществляя регулярные перевозки пассажиров по межрегиональному маршруту Бийск - Новосибирск, нарушил требования трудового законодательства и правила безопасности перевозок пассажиров, нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя, не обеспечил направление в рейс второго водителя. В результате 4 января 2017 года водитель автобуса был в переутомленном состоянии - он работал более 12 часов за смену. На автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ-172413 и автобусом ЛАЗ 695 Н.

В результате при ДТП погибли 3 человека, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщалось ранее, Госавтонадзор направил в суд материалы по нарушениям, выявленным в ходе проверки перевозчика, и при положительном решении его деятельность может быть приостановлена на 90 дней.

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