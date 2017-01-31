Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителя Читы обвиняют в убийстве двух детей, которых он застал в своей теплице

Сибирь
31 января, 13:57 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
По делу 36-летнего мужчины утверждено обвинительное заключение
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя Читы, который подозревается в убийстве двух детей - 10-летнего мальчика и 12-летней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.

Представитель регионального следственного СК РФ Егор Марков напомнил ТАСС, что, по данным следствия, летом 2016 года мужчина застал детей в своей теплице и жестоко избил.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух малолетних детей с особой жестокостью" УК РФ. Прокуратура не усмотрела нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования дела и в ближайшее время направит его для рассмотрения в краевой суд", - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Смотрите также
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье

По данным следствия, вечером 30 августа местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами. Мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка была госпитализирована и в начале сентября скончалась в краевой детской клинической больницы.

Вечером 31 августа сотрудникам правоохранительных органов удалось получить данные о причастности к убийству мужчины, проживающего по соседству с потерпевшей семьей. Его задержали. По данным прокуратуры, поймав детей, проникших на его участок, мужчина избил их из личной неприязни. Ранее сообщалось, что между ним и детьми произошел спор из-за взаимных обвинений в краже овощей.

"Первоначально обвиняемый дал признательные показания, показал и пояснил на месте происшествия обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Однако через некоторое время он изменил показания и указал, что убийство не совершал, а себя оговорил", - добавили в прокуратуре. Тем не менее, в уголовном деле есть собранные в ходе предварительного следствия доказательства его причастности к совершению преступления, в том числе результаты молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Юрий Чайка: каждому воздастся!
3
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Россия выступит на "Евровидении-2017" в Киеве во втором полуфинале
6
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
7
НАТО в феврале усилит присутствие в регионе Черного моря
Темы дня
Реклама