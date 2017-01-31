Жителя Читы обвиняют в убийстве двух детей, которых он застал в своей теплице

ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя Читы, который подозревается в убийстве двух детей - 10-летнего мальчика и 12-летней девочки, сообщила пресс-служба ведомства.

Представитель регионального следственного СК РФ Егор Марков напомнил ТАСС, что, по данным следствия, летом 2016 года мужчина застал детей в своей теплице и жестоко избил.

"Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух малолетних детей с особой жестокостью" УК РФ. Прокуратура не усмотрела нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования дела и в ближайшее время направит его для рассмотрения в краевой суд", - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

По данным следствия, вечером 30 августа местные жители отправили детей на дачный участок, расположенный неподалеку от дома. Когда спустя три часа ребята не вернулись домой и не вышли на связь, родители пошли их искать. Детей нашли в теплице на участке с множественными ранами. Мальчик скончался на месте, потерпевшая девочка была госпитализирована и в начале сентября скончалась в краевой детской клинической больницы.

Вечером 31 августа сотрудникам правоохранительных органов удалось получить данные о причастности к убийству мужчины, проживающего по соседству с потерпевшей семьей. Его задержали. По данным прокуратуры, поймав детей, проникших на его участок, мужчина избил их из личной неприязни. Ранее сообщалось, что между ним и детьми произошел спор из-за взаимных обвинений в краже овощей.

"Первоначально обвиняемый дал признательные показания, показал и пояснил на месте происшествия обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Однако через некоторое время он изменил показания и указал, что убийство не совершал, а себя оговорил", - добавили в прокуратуре. Тем не менее, в уголовном деле есть собранные в ходе предварительного следствия доказательства его причастности к совершению преступления, в том числе результаты молекулярно-генетической и дактилоскопической экспертиз.