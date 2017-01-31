Иркутские власти просят увеличить финансирование ФЦП по охране Байкала

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ИРКУТСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Иркутской области обратились в Минприроды РФ с просьбой увеличить на текущий год финансирование по федеральной целевой программе (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" почти на 480 млн рублей. Об этом сообщили во в пресс-службе правительства региона по итогам совещания в Минприроде о ходе реализации ФЦП.
"(Губернатор) Сергей Левченко заявил на совещании об острой потребности в увеличении лимитов из средств федерального бюджета в рамках данной программы. Так, чтобы в текущем году завершить строительство мусорного полигона в Михайловке, нужно дополнительно 58,3 млн рублей. Готовы к старту инвестиционные проекты по строительству твердых коммунальных отходов в Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах. Для их реализации требуется софинансирование из федеральной казны в размере 415 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
В рамках утвержденных объемов финансирования по ФЦП "Охрана озера Байкал", в 2017 году Иркутская область получит 1,6 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки в Свирске, полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Михайловка Черемховского района, демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском.
По данным пресс-службы, в январе иркутские власти направили в Минстрой России бюджетную заявку на финансирование в 2018-2020 годах строительства и реконструкции целого ряда очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории: в населенных пунктах Култук, Ангасолка, Слюдянка, в Ольхонском районе в поселке Хужир, селе Еланцы, местности Имел-Кутул, в Иркутском районе в поселке Листвянка. Объем средств, необходимый на эти проект, власти региона не указывают. Их заявка в настоящий момент рассматривается.