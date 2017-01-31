Представители 8 рабочих компетенций участвуют в первом чемпионате WorldSkills в Забайкалье

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ЧИТА, 31 января. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Первый в истории Забайкальского края региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills открылся во вторник в Чите. Заявки на участие в нем подали свыше 60 человек, которые будут демонстрировать свое мастерство в восьми компетенциях, сообщили в региональном Минобнауки.
"Первый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) будет проводиться в Чите с 1 по 3 февраля. Его участников разделят по восьми компетенциям: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело, сухое строительство и штукатурные работы, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, медицинский и социальный уход, программные решения для бизнеса, мобильная робототехника", - сказали в пресс-службе.
Участники чемпионата - студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, прошедшие конкурсный отбор в своих организациях, и молодые специалисты, работающие на предприятиях. В нем также поучаствуют школьники в направлении JuniorSkills по компетенции "Мобильная робототехника".
Победители чемпионата войдут в состав сборной команды Забайкальского края и смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Финал V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).
"Мы ожидаем, что проведение первого забайкальского чемпионата WorldSkills станет драйвером развития профессионального образования и катализатором отношений учреждений профессионального образования и работодателей", - сказал, отвечая на вопрос корр. ТАСС, замминистра образования, науки и молодежной политики края Евгений Егоров.
WorldSkills - международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем создания профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов средних учебных заведений. РФ является членом движения WorldSkills International с 2012 года.