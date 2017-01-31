Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 5,7 млрд рублей долгов по зарплате выплачено в СФО в 2016 году

Сибирь
31 января, 15:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, января. /ТАСС
Административному наказанию и дисциплинарной ответственности подвергнуты почти 8 тыс. нарушителей
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Долги по зарплате в 5,7 млрд рублей выплачены в 2016 году в регионах Сибирского федерального округа (СФО) после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в СФО.

В защиту трудовых прав граждан в суды направлено 51,5 тыс. заявлений на сумму более 1,4 млрд рублей, свыше 50 тыс. удовлетворено.

"По инициативе прокуроров административному наказанию и дисциплинарной ответственности подвергнуты почти 8 тыс. нарушителей, 23 дисквалифицировано, более 1,5 тыс. - объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Это позволило ликвидировать долги по зарплате в сумме 5,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Суд амнистировал не платившего зарплату экс-директора "Сибтрубопроводстроя"

Благодаря прокурорскому вмешательству на 87,4 млн рублей снизился долг по оплате труда в ОАО "Сибтрубопроводстрой" (Новосибирская область). Полностью погасили задолженность по зарплате в ООО "Икат-Плюс" Республики Бурятия в размере 44,7 млн рублей и МУП "Рубцовские тепловые сети" в Алтайском крае в сумме свыше 12 млн рублей. По последнему факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело.

Особое внимание уделялось вопросам ликвидации долгов по оплате труда в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства. Только в Иркутской области внесено 77 представлений конкурсным управляющим, по инициативе прокуроров пять из них привлечены к дисциплинарной ответственности, еще шесть привлечены к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушений законов.

Прокуроры также выявляли фактическую задолженность по выплате зарплаты на предприятиях, не являющихся объектами государственного статистического наблюдения. В Томской области прокурорами выявлена задолженность по зарплате в 80 таких организациях в сумме 115 млн рублей, по их требованиям погашено свыше 100 млн рублей. В Республике Алтай работникам выплачена задолженность в сумме 33,2 млн рублей, в Красноярском крае - 107,2 млн рублей, в Омской области - 50,5 млн рублей.

В 2016 году по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 218 уголовных дел, 107 из них - на основании материалов прокурорских проверок. Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Кемеровской области (51) и Красноярском крае (46). В суды направлено 83 уголовных дела, 29 лиц уже осуждены. Из общей суммы задолженности по заработной плате, установленной по уголовным делам, 5,4 тыс. работникам выплачено более 400 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
3
Депутат Рады сообщил о начале частичной эвакуации жителей Авдеевки
4
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
5
"Силы демократической Сирии" заявили о получении бронетехники от коалиции во главе с США
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама