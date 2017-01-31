Около 5,7 млрд рублей долгов по зарплате выплачено в СФО в 2016 году

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Долги по зарплате в 5,7 млрд рублей выплачены в 2016 году в регионах Сибирского федерального округа (СФО) после вмешательства прокуратуры, сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры России в СФО.

В защиту трудовых прав граждан в суды направлено 51,5 тыс. заявлений на сумму более 1,4 млрд рублей, свыше 50 тыс. удовлетворено.

"По инициативе прокуроров административному наказанию и дисциплинарной ответственности подвергнуты почти 8 тыс. нарушителей, 23 дисквалифицировано, более 1,5 тыс. - объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Это позволило ликвидировать долги по зарплате в сумме 5,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Благодаря прокурорскому вмешательству на 87,4 млн рублей снизился долг по оплате труда в ОАО "Сибтрубопроводстрой" (Новосибирская область). Полностью погасили задолженность по зарплате в ООО "Икат-Плюс" Республики Бурятия в размере 44,7 млн рублей и МУП "Рубцовские тепловые сети" в Алтайском крае в сумме свыше 12 млн рублей. По последнему факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело.

Особое внимание уделялось вопросам ликвидации долгов по оплате труда в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства. Только в Иркутской области внесено 77 представлений конкурсным управляющим, по инициативе прокуроров пять из них привлечены к дисциплинарной ответственности, еще шесть привлечены к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушений законов.

Прокуроры также выявляли фактическую задолженность по выплате зарплаты на предприятиях, не являющихся объектами государственного статистического наблюдения. В Томской области прокурорами выявлена задолженность по зарплате в 80 таких организациях в сумме 115 млн рублей, по их требованиям погашено свыше 100 млн рублей. В Республике Алтай работникам выплачена задолженность в сумме 33,2 млн рублей, в Красноярском крае - 107,2 млн рублей, в Омской области - 50,5 млн рублей.

В 2016 году по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 218 уголовных дел, 107 из них - на основании материалов прокурорских проверок. Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Кемеровской области (51) и Красноярском крае (46). В суды направлено 83 уголовных дела, 29 лиц уже осуждены. Из общей суммы задолженности по заработной плате, установленной по уголовным делам, 5,4 тыс. работникам выплачено более 400 млн рублей.