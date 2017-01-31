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Донской: байкальские регионы в 2017 г. перейдут на новую систему обращения с отходами

Сибирь
31 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Всего в России в 2017 году на новую систему перейдут 12 пилотных регионов, которые разработали территориальные схемы обращения с отходами
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край в этом году перейдут на новую систему управления в сфере обращения с отходами. Об этом на заседании Общественного совета при Минприроды России сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Все регионы, которые находятся на ООПТ (особо охраняемых природных территориях - прим. ТАСС), на Байкальской природной территории - это и Бурятия, Иркутск и Байкальский край, все будут уже с этого года переходить на новую систему управления отходами", - сказал Донской.

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Министр напомнил, что в конце прошлого года был принят закон, согласно которому все регионы России будут переходить на новую систему организации сбора, транспортировки, обработки и утилизации мусора в течение двух лет. Для этого регионы должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и утвердить тарифы на вывоз мусора. Схемы должны включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количества отходов с разбивкой по видам и классам опасности до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

"Закон принят, решение о том, что переход будет не единоразовый для всех, а будет в течение двух лет. Но мы как раз договорились, что байкальские регионы будут переходить в этом году, а мы - активно помогать", - подчеркнул министр.

На заседании Госсовета по экологии 27 декабря 2016 года Донской заявил, что в 2017 году на новую систему обращения с отходами перейдут 12 пилотных регионов, которые разработали территориальные схемы обращения с отходами.

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