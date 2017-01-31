Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Омской области

Сибирь
31 января, 17:15 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
По версии следствия, семья погибла от отравления угарным газом, так как дымоход в печи был закрыт заслонкой и газ поступал в жилые помещения
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"31 января 2017 года в районном поселке Таврическое Омской области в частном доме были обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 36-летней супруги и 1,5-летнего ребенка. 17-летняя девушка была обнаружена живой, но скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, семья погибла от отравления угарным газом, так как дымоход в печи был закрыт заслонкой и газ поступал в жилые помещения. Телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Из всей семьи в живых остался только 18-летний сын, который отсутствовал дома. Погибших днем обнаружила родственница, зашедшая в гости, она же вызвала скорую помощь, однако спасти девушку врачам не удалось.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в СК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17
4
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткой
5
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
6
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
7
ЕС призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой
Темы дня
Реклама