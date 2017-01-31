Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Омской области

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ОМСК, 31 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"31 января 2017 года в районном поселке Таврическое Омской области в частном доме были обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 36-летней супруги и 1,5-летнего ребенка. 17-летняя девушка была обнаружена живой, но скончалась в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - уточнили в ведомстве.
По версии следствия, семья погибла от отравления угарным газом, так как дымоход в печи был закрыт заслонкой и газ поступал в жилые помещения. Телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Из всей семьи в живых остался только 18-летний сын, который отсутствовал дома. Погибших днем обнаружила родственница, зашедшая в гости, она же вызвала скорую помощь, однако спасти девушку врачам не удалось.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в СК.