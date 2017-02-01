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СК начал проверку в детдоме Читы после сообщения о попытках суицида и аборта среди детей

Сибирь
1 февраля, 4:37 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Несколько сотрудников детдома обратились к детскому омбудсмену Забайкальского края Ивану Катанаеву
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ЧИТА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Доследственная проверка назначена в Читинском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (бывший детдом №1) после сообщения правозащитников о попытках суицида и аборта среди его воспитанниц, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По предварительным данным, несколько сотрудников детдома обратились к детскому омбудсмену Забайкальского края Ивану Катанаеву. Они сообщили, что в январе 15-летняя воспитанница попыталась совершить самоубийство, а ее сверстница - сделала аборт. Руководство учреждения об этих случаях не сообщало. По факту обращения руководитель регионального СУ СКР Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - сказал Марков.

Представитель ведомства подчеркнул, что в ходе проверки будет не только оценена достоверность представленных фактов, но и дана "принципиальная оценка действий руководства и сотрудников детского дома".

Ранее СМИ сообщили, что член Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова и другие правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку законности действий руководства детдома в Чите. По их данным, оно заставило сотрудников подписать договор о неразглашении служебной тайны.

В ноябре 2015 года СМИ сообщили о множестве случаев жесткого обращения с воспитанниками бывшего детского дом №1. Следствие и прокуратура начали проверку этих публикаций. В результате суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего воспитателя Елену Смолину, признав ее виновной в издевательствах над детьми.

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