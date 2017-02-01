СК возбудил уголовное дело по факту захвата школьницы в заложники в Омске

ОМСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сегодня утром захватил в Омске в заложники 13-летнюю девочку, сообщила ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", - уточнила Болдинова.

По данным следствия, около 10:00 по местному времени (7:00 мск) ранее неоднократно судимый за кражи и иные имущественные преступления 41-летний мужчина зашел в частный дом, дверь которого была открыта.

Там, захватив в заложники школьницу, которой он угрожал ножом, мужчина требовал передать ему дозу героина.

Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Ребенок не пострадал. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.