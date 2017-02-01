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Новый разрез начал добычу угля в Кузбассе

Сибирь
1 февраля, 10:50 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
"Трудармейский Южный" планирует выйти на проектную мощность в 2018 году
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КЕМЕРОВО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. "Разрез "Трудармейский Южный" начал работу в Кемеровской области, там планируется добыть в 2017 году 1,5 млн тонн угля, а в 2018 году выйти на проектную модность в 2,5 млн тонн. Об этом журналистам сообщил директор предприятия Иван Коренев.

"Наше предприятие только начинает добычу. С 1 января мы получили статус угледобывающего предприятия. Проектная мощность разреза - 2,5 млн тонн, но в первый год план - 1,5 млн тонн и планируем инвестиции 450 млн рублей. На проектную мощность планируется выйти с 2018 года", - сказал он после подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией области.

В 2016 году на освоение площадки было направлено 230 млн рублей. Как пояснил Коренев, вложения этого года пойдут на строительство технологического комплекса, линии электропередачи, а также покрытие технологической дороги щебенкой и модернизацию здания административно-бытового комбината.

Кемеровская область - ведущий угольный регион. Здесь насчитывается около 120 шахт и разрезов, которые добывают порядка 60% отечественного угля. Объемы добычи в Кузбассе в 2016 году увеличились на 5,4% по сравнению с 2015 годом и составили 227,4 млн тонн.

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