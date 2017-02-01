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Прокуратура проверяет сообщения о попытках суицида и аборта среди детей в детдоме Читы

Сибирь
1 февраля, 11:56 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Ведомство даст оценку действиям должностных лиц учерждения и краевого Минсоцзащиты
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ЧИТА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Прокуратура Забайкальского края начала проверку сообщений о сокрытии фактов попытки суицида и прерывания беременности воспитанницами Читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (бывший детдом №1), сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее после сообщения правозащитников об этих инцидентах региональное СУ СКР начало доследственную проверку.

"Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по сообщениям региональных СМИ и по поступившему обращению работников центра о сокрытии руководством этого учреждения фактов попытки суицида одной из несовершеннолетних воспитанниц и прерывания беременности другой воспитанницей", - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники прокуратуры работают в учреждении и выясняют все обстоятельства по данным фактам. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц центра, краевого Минсоцзащиты, которые были обязаны незамедлительно сообщить об этих фактах в органы прокуратуры и правоохранительные органы.

"Правовой экспертизе будет подвергнут и принятый в учреждении приказ об утверждении положения о служебной (коммерческой) тайне, которое, по данным заявителей, запрещало им сообщать кому-либо подобную информацию без разрешения администрации учреждения", - добавили в прокуратуре. Ранее СМИ сообщили, что член Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова и другие правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой дать оценку законности действий руководства детдома в Чите. По их данным, оно заставило сотрудников подписать договор о неразглашении служебной тайны.

Пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков ранее в среду сообщил ТАСС, что детского омбудсмена края Ивана Катанаева проинформировали, что в январе 15-летняя воспитанница попыталась совершить самоубийство, а ее сверстница сделала аборт. Руководство учреждения об этих случаях не сообщало. Представитель ведомства подчеркнул, что в ходе доследственной проверки будет не только оценена достоверность представленных фактов, но и дана "принципиальная оценка действиям руководства и сотрудников детского дома".

Катанаев в беседе с корреспондентом ТАСС добавил, что в ситуации разбираются и власти региона, в работе участвует правительство Забайкальского края.

Жестокость в детском доме

В ноябре 2015 года СМИ сообщили о множестве случаев жесткого обращения с воспитанниками бывшего детского дом №1. Следствие и прокуратура начали проверку этих публикаций. В результате суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего воспитателя Елену Смолину, признав ее виновной в издевательствах над детьми.

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