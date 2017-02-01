СК проведет экспертизу на вменяемость наркомана, взявшего в заложники школьницу в Омске

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи назначат экспертизу, которая определит вменяемость мужчины, взявшего в заложники 13-летнюю девочку в Омске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за кражи и иные имущественные преступления 41-летний мужчина, после освобождения поселился в гостинице в Омске. Следствием был проведен обыск в номере, в котором были обнаружены бутылки с алкоголем, а также шприц с неизвестным веществом.

"Планируется допрос подозреваемого, будут назначены необходимые экспертизы, в том числе для выяснения его вменяемости, решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

В среду около 10:00 по местному времени (07:00 мск) подозреваемый, находясь, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, вылез из окна гостиничного номера и пробрался в первый попавшийся дом, дверь которого была открыта. Угрожая ножом находившейся в доме школьнице, он захватил ее в заложники, требуя передать ему дозу героина.

Сотрудники управления МВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника. Ребенок не пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.