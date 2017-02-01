В горящем уже девять часов цеху в Омске обрушилась кровля

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ОМСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Кровля обрушилась в цеху по производству пиломатериалов, который горит в Омске уже 9 часов, жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Омской области.
"В цеху по производству пиломатериалов в Октябрьском округе Омска по всей площади обрушилась кровля, площадь пожара составила около 600 кв. метров. Сейчас развитие пожара остановлено, ведется проливка и разбор конструкций", - уточнили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что борьбу с огнем осложнили позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного водоснабжения и значительное количество горючих материалов. На место происшествия прибыли 11 пожарных автомобилей, работают 46 сотрудников МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 7:00 местного времени (около 4:00 мск).