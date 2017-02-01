"Иркутскэнерго" выплатит более 580 млн руб. за загрязнение Ангары

Вайсфельд: игра в сборной должна помочь Капризову и Арзамасцеву по возвращению в клубСпорт 1 февраля, 14:37
Борис Ротенберг: санкции не влияют на планы SMP RacingСпорт 1 февраля, 14:32
Последствия обстрела в ДонецкеМеждународная панорама 1 февраля, 14:30
Данько избран председателем исполкома Федерации бокса РоссииСпорт 1 февраля, 14:28
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского судаЭкономика и бизнес 1 февраля, 14:24
Бывший чемпион UFC Вердум провел тренировку с детьми КадыроваСпорт 1 февраля, 14:24
Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею на Кубок СловакииСпорт 1 февраля, 14:21
Путин подарил патриарху Кириллу сборник литографий о крепостях и монастырях РоссииОбщество 1 февраля, 14:19
Эксперты ООН раскритиковали указ Трампа по иммиграцииМеждународная панорама 1 февраля, 14:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа обязал компанию "Иркутскэнерго" выплатить в местный бюджет более 582 млн рублей за загрязнение Ангары нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Иркутской области.
"Кассационная инстанция подтвердила законность требований управления Росприроднадзора по Иркутской области к ПАО "Иркутскэнерго" о взыскании вреда, причиненного водному объекту рыбохозяйственного значения высшей категории - р. Ангара в размере 582 млн 749 тыс. руб.", - сказали в пресс-службе.
Средства должны быть перечислены в бюджет города Ангарск.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года четвертый Арбитражный апелляционный суд удовлетворил икс управления Росприроднадзора по Иркутской области, обязав "Иркутскэнерго " выплатить штраф более чем в 582 млн рублей за загрязнение Ангары нефтепродуктами. В мае 2016 года иркутский арбитраж отказал надзорному ведомству в удовлетворении этого иска. Согласно постановлению апелляционной инстанции, "Иркутскэнерго" предстоит внести более 582 млн рублей в бюджет города Ангарск.
Эмульсии нефтепродуктов попали в Ангару в районе города нефтехимиков через подводящий канал ТЭЦ-9 "Иркутскэнерго" в июне 2015 года. После ЧП специалисты провели обследование участка акватории реки и произвели заборы проб воды. После выявления концентраций загрязняющих веществ был рассчитан экологический ущерб.