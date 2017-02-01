"Иркутскэнерго" выплатит более 580 млн руб. за загрязнение Ангары

ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа обязал компанию "Иркутскэнерго" выплатить в местный бюджет более 582 млн рублей за загрязнение Ангары нефтепродуктами, сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Иркутской области.

"Кассационная инстанция подтвердила законность требований управления Росприроднадзора по Иркутской области к ПАО "Иркутскэнерго" о взыскании вреда, причиненного водному объекту рыбохозяйственного значения высшей категории - р. Ангара в размере 582 млн 749 тыс. руб.", - сказали в пресс-службе.

Средства должны быть перечислены в бюджет города Ангарск.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года четвертый Арбитражный апелляционный суд удовлетворил икс управления Росприроднадзора по Иркутской области, обязав "Иркутскэнерго " выплатить штраф более чем в 582 млн рублей за загрязнение Ангары нефтепродуктами. В мае 2016 года иркутский арбитраж отказал надзорному ведомству в удовлетворении этого иска. Согласно постановлению апелляционной инстанции, "Иркутскэнерго" предстоит внести более 582 млн рублей в бюджет города Ангарск.

Эмульсии нефтепродуктов попали в Ангару в районе города нефтехимиков через подводящий канал ТЭЦ-9 "Иркутскэнерго" в июне 2015 года. После ЧП специалисты провели обследование участка акватории реки и произвели заборы проб воды. После выявления концентраций загрязняющих веществ был рассчитан экологический ущерб.