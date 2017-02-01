Власти оценят ущерб от "черной пурги" в Норильске, где ветер срывал крыши

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Коммунальные службы Норильска оценят ущерб, нанесенный городу сильной пургой, которую жители называют "черной". Ветер сносил крыши домов, сбивал с ног людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

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"В минувшие дни сила ветра достигала 32 метров в секунду. Сейчас пурги уже нет, специалисты приступили к оценке ущерба от стихии <...> На улице Талнахской ветер смел часть кровли с одного из домов. Обломки уже убраны, пострадавших нет", - сказали там.

C 25 января в Норильске и на юге Таймыра бушевал ветер, порывы которого доходили до 32 метров в секунду. По 12-балльной шкале Бофорта такая стихия, которая характеризуется силой в 11 баллов, носит название "жестокий шторм", жители называют такой ветер со снегом "черной пургой".

Сейчас коммунальные службы городов Норильск и Дудинка расчищают от снега улицы населенных пунктов.

В марте 2016 года шторм нанес Норильску ущерб на более 100 млн рублей, тогда погибла женщина.