Турист-горнолыжник погиб после столкновения со сноубордисткой в кузбасском Шерегеше

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КЕМЕРОВО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Турист из Нефтеюганска, катавшийся на лыжах на горе туркомплекса Шерегеш в Кемеровской области, погиб после столкновения со сноубордисткой. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.
"1 февраля на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" на горнолыжной трассе "Доллар" произошло столкновение двух туристов: сноубордистки 1984 года рождения из Новосибирска и горнолыжника 1985 года рождения из Нефтеюганска. В результате столкновения молодой человек скончался на месте. Во время катания на нем не было шлема", - сказали в пресс-службе.
По данным администрации, у девушки травм не зафиксировано, она находится в гостинице. В пресс-службе СУ СКР по области уточнили, что после столкновения девушка вызвала спасателей, мужчина скончался во время оказания медпомощи. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Власти региона призывают всех отдыхающих на горнолыжных курортах быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности при спуске со склонов. Губернатор области Аман Тулеев потребовал от глав территорий области, где есть подобные спортивные объекты, провести проверки состояния трасс, подъемных механизмов, укомплектованности штата, организовать дополнительные инструктажи сотрудников.