Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турист-горнолыжник погиб после столкновения со сноубордисткой в кузбасском Шерегеше

Сибирь
1 февраля, 14:20 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Во время катания на молодом человеке не было шлема
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Турист из Нефтеюганска, катавшийся на лыжах на горе туркомплекса Шерегеш в Кемеровской области, погиб после столкновения со сноубордисткой. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Смотрите также
Лыжник погиб на горнолыжном курорте в Кемеровской области

"1 февраля на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" на горнолыжной трассе "Доллар" произошло столкновение двух туристов: сноубордистки 1984 года рождения из Новосибирска и горнолыжника 1985 года рождения из Нефтеюганска. В результате столкновения молодой человек скончался на месте. Во время катания на нем не было шлема", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации, у девушки травм не зафиксировано, она находится в гостинице. В пресс-службе СУ СКР по области уточнили, что после столкновения девушка вызвала спасателей, мужчина скончался во время оказания медпомощи. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Власти региона призывают всех отдыхающих на горнолыжных курортах быть внимательными и осторожными, соблюдать правила безопасности при спуске со склонов. Губернатор области Аман Тулеев потребовал от глав территорий области, где есть подобные спортивные объекты, провести проверки состояния трасс, подъемных механизмов, укомплектованности штата, организовать дополнительные инструктажи сотрудников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
2
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
3
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
4
Юрий Чайка: каждому воздастся!
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы
7
Менеджера "Лаборатории Касперского" и двух сотрудников ФСБ обвинили в госизмене
Темы дня
Реклама