Путешественник разбавит Северный Ледовитый океан водой из Южно-Китайского моря

УЛАН-УДЭ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Известный китайский путешественник, блогер, гендиректор туристическо-экспедиционной компании "Марко Поло" У Юй везет к Северному Ледовитому океану воду из Южно-Китайского моря. Разбавить самый северный на планете океан теплой морской водой из КНР - первая часть миссии путешественника, вторая - вернуться домой на полуостров Лей Чжоу и доставить в Южно-Китайское море частичку арктической воды, рассказал корреспонденту ТАСС сам У Юй.

"Путь начался 20 января из провинции Гуандун (КНР), я уже пересек Китай и Монголию. Маршрут проходит с юга на север, через Байкал, по территории Якутии. Самым крайним населенным пунктом станет село Юрюнг-Хая, и, в конце концов, примерно через 600 км - Северный Ледовитый океан", - рассказал путешественник, пребывающий в настоящее время в Улан-Удэ.

Протяженность всей экспедиции - 16 тыс. км, большая часть пути проходит через степь, тайгу, горы и реки. Завершиться путешествие должно, согласно планам, 30 марта в исходной точке - на полуострове Лей Чжоу. "Самое знаковое место экспедиции - это, конечно, Байкал. Маршрут к океану проложен по восточному побережью озера, обратно - по западному", - рассказал путешественник.

Передвигается он на автомобиле японского производства, но перепрофилированном в Красноярске. По словам организатора экспедиции, гендиректора компании "Байкал Инвест" Алексея Бутенко, машину готовили специально к арктической экспедиции: это и переоборудование, и запчасти из Исландии, включая различные технические жидкости и тормозные колодки. "Таких профессиональных автомобилей во всем мире всего несколько штук, он выступает одновременно средством перемещения и местом для ночлега", - отметил Бутенко.

Россия для китайских туристов

Основная цель экспедиции - показать жителям Китая Россию, ее природу, Байкал и Арктику. "Эта экспедиция, в которой участвуют также два оператора государственных телеканалов CCTV4 и CCTV5, позволит жителям Китая увидеть Россию, которую они еще не знают. На юге КНР, например, не знают о России ничего, кроме того, что просто есть такая страна, - рассказал У Юй. - Мы преследуем гуманитарную, культурологическую цель, для нас важно показать Россию еще и как привлекательное место для туризма, причем не традиционного комфортного, а экстремального".

Сам китайский путешественник знаком с российскими городами и природой очень хорошо. Он уже совершал автоэкспедиции по территории Дальнего Востока: он побывал в труднопроходимых местах на Камчатке, в Магадане, посетил Оймякон, известный как один из "Полюсов Холода" на Земле.

"Больше всего меня впечатлила красота Камчатки, а самое приятное воспоминание - баня в Оймяконе. Это единственное место, куда мне хотелось короткими перебежками перемещаться во время пребывания на "Полюсе Холода". Удивительно, что там дети еще и в школу ходят", - поделился воспоминаниями У Юй.

Бурятские валенки в дорогу

Во время остановки в Улан-Удэ путешественника из КНР снабдили всем необходимым, в дорогу он отправится 2 февраля. В планах - доехать до поселка Усть-Баргузин, а затем до города Северобайкальск по льду Байкала.

"Как маршрут, так и время экспедиции неслучайны. Это осознанный выбор, это вызов самому себе, тут я соревнуюсь сам с собой. Такого в Китае больше не делал никто. Моя миссия будет завершена, когда я доставлю бутылку с водой из Северного Ледовитого океана в Южно-Китайское море", - сказал У Юй.

Чтобы экспедиция китайского путешественника прошла в более комфортных условиях, в Улан-Удэ ему и двум его попутчикам - операторам телеканалов КНР - подарили по паре валенок.