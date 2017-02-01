Участники первого "Космического урока" в Томске вышли на связь с экипажем МКС

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Образовательный проект "Космический урок" стартовал в Томской области 1 февраля. На первом уроке учащиеся томских школы в течение получаса общались с космонавтами - участниками экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) и напечатали деталь на экспериментальном "космическом" 3D-принтере, передает корреспондент ТАСС с места события.

В первом уроке приняли участие несколько десятков учащихся разных школ Томска и районов Томской области. Ученики интересовались, как экипаж МКС переносит невесомость, пользуются ли космонавты интернетом, берут ли на борт сувениры, а также задавали профессиональные вопросы - о количестве и опасности космического мусора, а также об эксперименте по выращиваю мух-дрозофил на МКС. "Мухи себя вели спокойно, дружелюбно, не агрессивно", - поделился наблюдениями космонавт Сергей Рыжиков.

"Космический" принтер

В ходе урока космонавтам и школьникам был представлен 3D-принтер для печати в невесомости. Во время общения ребят с космонавтами устройство напечатало деталь, которая будет передана на орбиту для экспериментов. Это первый отечественный 3D-принтер, который может работать в невесомости и печатать инструменты для космонавтов. В 2018 году устройство будет отправлено для эксперимента на МКС.

"Мы с нетерпением ждем здесь, на борту, от томичей такой 3D-принтер, который сможет печатать необходимые нам детали в условиях невесомости, в условиях длительного космического полета. Тогда мы сможем выполнять мелкий ремонт оборудования прямо в космосе, не дожидаясь помощи с Земли, а это чрезвычайно важно", - сказал космонавт Олег Новицкий.

Разработкой принтера занимаются специалисты Томского политехнического университета (ТПУ), Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) СО РАН, а также РКК "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"). Ректор ТПУ Петр Чубик отметил, что 3D-принтер и образовательная программа вуза, направленная на развитие аддитивных технологий, создают задел для будущих космических заводов, которые будут работать на орбитальных станциях и планетах. "Ведь что такое 3D-принтер на МКС? Это, по сути, завод, с помощью которого будут получать необходимые космонавтам детали и инструменты. Это прообраз будущих космических заводов", - отметил Чубик.

Уроки для освоения космоса

Образовательный проект "Космические уроки" организуют Роскосмос и РКК "Энергия". Его реализуют ТПУ, ИФПМ СО РАН и Томский педуниверситет при поддержке администрации Томской области. Проект направлен на формирование у школьников инженерных навыков и стремления к выбору в будущем технических профессий.

"Это расширение образовательного пространства и создание новой образовательной среды. Сама задача системы образования состоит в том, чтобы и содержательно, и методологически, и технологически содействовать тому, чтобы, продвигаясь по образовательной лестнице, мы получали человека, способного к инновационной деятельности. И это реализуется через проектно-исследовательские подходы", - отметила на уроке замглавы Минобрауки РФ Людмила Огородова.

По ее словам, такой подход позволяет учиться работать самостоятельно и при этом - в проектных командах: "учиться мыслить критически, оценивать риски, добиваться нового результата" в условиях стремительно меняющихся технологий, требующих специалистов другого уровня.

"Но кто будет участвовать в создании такой широкой образовательной среды? Нужны кадры, педагоги, которые готовы эти знания передать. Нужны технологии, поэтому нужна новая техника. Где это взять? Поэтому мы говорим о том, что школы должны сотрудничать с университетами, предприятиями, корпорациями, потому что именно там есть потенциал и кадровый, и технологический, - пояснила Огородова. - А космос сам по себе - благодатная тема, потому что Россия - лидер в космосе. И это та тема, которая прямо демонстрирует, какой вклад отечественное образование вносит в развитие мировой цивилизации".

Директор департамента развития персонала "Роскосмоса" Евгений Степанов отметил, что, согласно стратегии, после 2030 года на Луне должна быть развернута и функционировать постоянно действующая база, также должен создаваться задел по пилотируемой программе на Марс. "2030 год - это как раз о вас, тех, кто сейчас ходит в школу. Вам предстоит вырасти и участвовать непосредственно в развитии всех этих программ", - заметил Степанов.

Губернатор Тоской области Сергей Жвачкин напомнил, что томская наука внесла огромный вклад в развитие космонавтики, а теперь регион участвует в развитии "космического" образования. "Не сомневаюсь, что эти уроки будут продолжаться дальше и станут всероссийскими", - резюмировал он.