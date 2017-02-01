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Пучков поручил иркутским властям улучшить работу по реагированию на ЧС

Сибирь
1 февраля, 16:50 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, февраля. /ТАСС
Глава МЧС России отметил, что водители на федеральных и региональных дорогах должны своевременно получать прогноз в случае ухудшения ситуации
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ИРКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей Иркутской области улучшить работу территориальных органов управления при реагировании на чрезвычайные ситуации.

"Обращаю ваше внимание на необходимость четкой организации работы", - сказал министр на выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии, которое он провел в аэропорту Иркутска.

Пучков заслушал доклады членов правительства Иркутской области и руководства регионального ГУ МЧС о работе, которая ведется для недопущения нештатных ситуаций на автодорогах, а также о работе систем ЖКХ и подготовительных мероприятиях перед пожароопасным периодом. "Водители на федеральных и региональных дорогах должны своевременно получать прогноз в случае ухудшения ситуации. В случае необходимости вводите ограничения на дорогах по погодным условиям", - поручил он.

"На особый контроль прошу взять все зимники. У нас в последнее время появилась мода выезжать на лед - надо доводить до водителей информацию о рисках", - отметил глава МЧС. Особое внимание министр уделил обеспечению безопасности на объектах ЖКХ.

Пучков отметил, что приоритетным направлением работы для Сибири остается защита населенных пунктов и социальной инфраструктуры в пожароопасный сезон. "Этому должно быть уделено предельно максимальное внимание руководителей всех ведомств и служб. Работа по ликвидации природных пожаров эффективна в том случае, когда ситуация не доведена до уровня чрезвычайной. Пожары должны ликвидироваться на стадии развития, в первые сутки после обнаружения", - подчеркнул глава МЧС.

Министр также вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам МЧС России, отличившимся в прошлом году при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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