В Чите устранили аварию, которая оставила без тепла около 2 тыс. жителей

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ЧИТА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Энергетики завершили сварочные работы на аварийном участке магистрального трубопровода в центре Читы, из-за порыва которого было ограничено теплоснабжение 13 жилых домов, сообщила пресс-служба Территориальной генерирующей компании №14 (ТГК-14).
"Теплоэнергетики работали в усиленном режиме. К 12:00 местного времени (06:00 мск) были завершены сварочные работы на поврежденном участке трубопровода, началось заполнение системы теплоносителем и восстановление подачи теплоснабжения потребителям в штатном режиме. К ремонтным работам по ликвидации порыва были привлечены более 20 человек и шесть единиц спецтехники", - сказали в пресс-службе.
В течение дня совместно со специалистами управляющих компаний теплоэнергетики проверят внутридомовые системы теплоснабжения жилых домов, попавших в зону ограничения.
Прорыв магистрального трубопровода произошел вечером в среду. Первоначально под ограничение попали 53 дома, ночью по резервной схеме удалось запитать 40 из них. По данным Единой дежурно-диспетчерской службе Забайкальского края, нехватку тепла ощутили 1950 жителей.
В ТГК-14 добавили, что динамика порывов по сравнению с прошлым отопительным сезоном увеличивается: с начала 2017 года ликвидировано 35 аварийных порывов внутриквартальных тепловых сетей и один порыв на магистральном трубопроводе.