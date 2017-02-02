Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшую туристку из Новосибирска

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с седловины Эльбруса туристку из Новосибирска, которая запросила помощь накануне днем, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 01:50 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Туристку транспортировали вниз, где передали сотрудникам медицинской помощи. Состояние пострадавшей стабильное", - уточнили в МЧС.

ЧП произошло накануне в 11:00 мск. Сообщалось, что на седловине горы Эльбрус, на высоте 5,3 тыс. метров при восхождении туристка попросила о помощи. Девушка почувствовала недомогание и дожидалась спасателей в хижине.

Спасательные работы затрудняли плохие погодные условия. "Была очень плохая видимость на Эльбрусе, температура воздуха опустилась ниже 40 градусов, и работать в таких условиях очень тяжело", - добавил собеседник агентства. По его данным, группа из Новосибирска была зарегистрирована у спасателей.