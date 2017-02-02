Пять танцоров из Красноярска вошли состав ансамбля Александрова

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Пять танцоров из Красноярска прошли конкурсный отбор и вошли в состав Ансамбля имени Александрова, сообщила пресс-служба красноярской филармонии.

"Пять солистов Ансамбля танца Сибири имени Годенко успешно прошли конкурс. Молодые и талантливые танцоры: Виктория Безъязыкова, Евгений Верхошапов, Павел Хрущев, Артем Моргунов, Александр Чекардин вошли в состав прославленного ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова", - уточнили в пресс-службе.

Новый набор был объявлен в связи с тем, что 65 участников Ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря минувшего года. Принять участие в отборе могли артисты в возрасте от 18 до 45 лет с академическим вокальным или хореографическим образованием, а также с опытом профессиональной деятельности.

"Я, как руководитель, очень рад, что наши артисты прошли отбор и приняты в состав знаменитого на весь мир коллектива. Уверен, что они займут достойное место в ансамбле", - сказал художественный руководитель Ансамбля танца Сибири Владимир Моисеев, добавив, что в жанре народно-сценического танца Сибирь всегда занимала одно из ведущих мест.

Ранним утром 25 декабря самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также артисты Ансамбля имени Александрова. Среди погибших оказались и уроженцы Красноярска - Алексей Моргунов, Александр Разумов, Артем Тарасенко.