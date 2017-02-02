Новосибирские хирурги первыми в России применили новую технологию лечения порока сердца

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (клиника Мешалкина) первыми в России провели операцию с применением новой технологии для лечения распространенного порока сердца - двустворчатого аортального клапана, сообщила пресс-служба клиники Мешалкина.

"Специалисты клиники Мешалкина провели инновационную клапаносохраняющую операцию 26-летнему пациенту из Дагестана. Мужчине провели пластику аортального клапана через мини-доступ размером 6 см, при котором рассекали только верхнюю часть грудины", - говорится в сообщении.

Обычно для лечения такой патологии применяют различные варианты замещения аортального клапана - установку механического протеза или заимствование собственного клапана легочной артерии пациента. Как пояснили ТАСС в пресс-службе клиники, новая технология позволяет сохранить собственный клапан пациента, что способствует восстановлению. Кроме того, обычно операцию проводят с полным разрезанием грудины, а в случае с мини-доступом ускоряется процесс выздоровления. Если обычно пациенты проводят в больнице 10 суток после операции, то при применении новой методики - в два раза меньше.

Ранее подобную методику в мире применяли лишь несколько зарубежных медицинских центров, в частности, в Бельгии и Германии.

Двустворчатый аортальный клапан - самый распространенный порок сердца. По различным оценкам он встречается у 1-2% людей. В норме аортальный клапан имеет три створки.

Ранее, в январе 2017 года, новосибирский кардиохирург Александр Богачев-Прокофьев провел в Ханты-Мансийске уникальную для Урала и Сибири операцию пациенту с другим пороком сердца - патологией митрального клапана. Особенность операции заключалась в том, что она проводилась через небольшой разрез, с минимальным вмешательством в организм пациента.