В Кузбассе оштрафован местный житель, угрожавший судье расстрелом

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КЕМЕРОВО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области оштрафовал на 185 тыс. рублей местного жителя за угрозу расстрелять судью, которая рассматривала гражданский иск и приняла решение не в его пользу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Осужденный и его защитник не согласились с приговором и принесли апелляционные жалобы. В январе Кемеровский областной суд рассмотрел материалы дела, оставил жалобы без удовлетворения, приговор - без изменения. Он вступил в законную силу и будет направлен для исполнения", - уточнили в пресс-службе.
Весной 2014 года судья Осинниковского городского суда вынесла решение по гражданскому делу об установлении границ земельного участка. В результате принадлежащее мужчине здание подлежало сносу. "Желая отомстить, 60-летний мужчина написал заявление, в котором указал, что если на основании решения будут снесены его хозяйственные постройки, то он расстреляет судью", - отметили в ведомстве.
Это заявление в ходе личного приема осужденный передал прокурору. "Учитывая, что в судебном процессе подсудимый вел себя агрессивно, судья восприняла угрозу как реальную, в отношении нее были применены меры государственной защиты. Подсудимый вину не признал, пояснил, что убивать никого не собирался, хотел, чтобы на его проблему обратили внимание", - резюмировали в пресс-службе.