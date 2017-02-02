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В Кузбассе оштрафован местный житель, угрожавший судье расстрелом

Сибирь
2 февраля, 9:10 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Ранее 60-летний мужчина написал заявление, в котором указал, что если на основании решения суда будут снесены его хозяйственные постройки, то он расстреляет судью
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КЕМЕРОВО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области оштрафовал на 185 тыс. рублей местного жителя за угрозу расстрелять судью, которая рассматривала гражданский иск и приняла решение не в его пользу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Осужденный и его защитник не согласились с приговором и принесли апелляционные жалобы. В январе Кемеровский областной суд рассмотрел материалы дела, оставил жалобы без удовлетворения, приговор - без изменения. Он вступил в законную силу и будет направлен для исполнения", - уточнили в пресс-службе.

Весной 2014 года судья Осинниковского городского суда вынесла решение по гражданскому делу об установлении границ земельного участка. В результате принадлежащее мужчине здание подлежало сносу. "Желая отомстить, 60-летний мужчина написал заявление, в котором указал, что если на основании решения будут снесены его хозяйственные постройки, то он расстреляет судью", - отметили в ведомстве.

Это заявление в ходе личного приема осужденный передал прокурору. "Учитывая, что в судебном процессе подсудимый вел себя агрессивно, судья восприняла угрозу как реальную, в отношении нее были применены меры государственной защиты. Подсудимый вину не признал, пояснил, что убивать никого не собирался, хотел, чтобы на его проблему обратили внимание", - резюмировали в пресс-службе.

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