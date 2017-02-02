Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Кузбассе

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КЕМЕРОВО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Полицейские в Кемеровской области устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Авария произошла в городе Мариинск в четверг утром. "Предварительно установлено, что водитель грузовика MAN при совершении обгона допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", который двигался впереди и поворачивал налево с включенным сигналом поворота. В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, следовавшего по маршруту поселок Калининский - город Мариинск", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, двое пострадавших госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. "В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - резюмировали в пресс-службе.