Для Анжеро-Судженска построили водовод и подстанцию за 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Новые объекты инженерной инфраструктуры - водовод и подстанцию общей стоимостью около 1 млрд рублей - построили для развития моногорода Анжеро-Судженск Кемеровской области, где осенью прошлого года была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом ТАСС сообщил первый замгубернатора Владимир Чернов.

Новые объекты строили в рамках заключенного в 2015 году соглашения между регионом и Фондом развития моногородов.

"Все то, что планировалось в рамках инфраструктурного проекта по городу Анжеро-Судженск, построено на 100%. Получены все разрешительные документы, все объекты построены и сданы в соответствии со строительными нормами", - сказал он. По словам Чепрнова, в первую очередь это водовод около 26 км - от водозабора до инвестиционной площадки. Он практически полностью закрывает потребность по воде Яйского нефтеперерабатывающего завода и "Анжерской нефтегазовой компании.

Кроме водовода, в Анжеро-Судженске построили подстанцию мощностью 40 мегаватт. Эти объекты инфраструктуры дадут возможность для развития новых производств.

"По сути появляется площадка площадью около 180 га, которая уже сегодня в рамках ТОСЭР становится интересна потенциальным инвесторам. К площадке подходит автомобильная дорога и имеется возможность уехать по трем направлениям - Томск, Красноярск и Кемерово", - пояснил Чернов, отметив, что также есть и железнодорожная ветка с выходом на Транссиб.

Говоря о других объектах инфраструктуры, необходимых для развития экономики города, замгубернатора сказал, что решается вопрос о привлечении частного инвестора к строительству газопровода. "Сейчас ведутся переговоры, он будет находиться в 2,5-3 км от этой площадки", - добавил он.

О моногороде

Как сообщалось, Анжеро-Судженск получил статус города в 1931 году. К началу 1941 года основу экономики города составляли 5 крупных предприятий, в том числе трест "Анжероуголь". В годы войны сюда эвакуировали машиностроительный, вагоноремонтный, химикофармацевтический заводы. Экономика набирала темпы до 1990-х годов.

Затем спад, усугубившийся ликвидацией убыточных шахт, продолжался практически на протяжении всего последнего десятилетия XX века.

В настоящее время в городе ведется работа по уходу от монозависимости (зависимость экономики города от стабильной работы одного градообразующего предприятия или отрасли - прим. ТАСС). Создание инженерной инфраструктуры - одно из условий развития экономики. После создания ТОСЭР инвесторам предоставляются как федеральные, так и региональные льготы.

В декабре регион определился с первым резидентом. Им станет Анжеро-Судженский мелькомбинат, который планирует запустить на площадке обанкротившегося элеватора мукомольное производство, инвестиции в него составят 25 млн рублей.

Поиск новых резидентов

Как рассказал Чернов, вторым резидентом ТОСЭР может стать проект фармпредприятия. "Сейчас рассматриваются документы второго потенциального резидента. Им может стать проект "Анжеро-Суджеского химико-фармацевтического завода" (принадлежит компании "Авексима" - прим. ТАСС)", - сказал он.

Также, по его словам, желание рассмотреть площадку ТОСЭР изъявила компания "Салаватстекло". "Они оценят площадку в части возможного строительства стекольного завода", - пояснил он. Что касается малого и среднего бизнеса, то для них планируется создать индустриальный парк за счет средств частного инвестора. "Первая очередь производственных помещений может составить 1-2 тыс. кв. метров", - добавил замгубернатора.

Продолжается работа и над проработкой проектов уникальных не только для региона, но и в целом РФ. Как сообщал ТАСС, группа российских компаний планирует привлечь до 260 млн евро на три проекта: строительство первого за Уралом завода по производству плазмы крови, трубного завода и производство редукторов и клапанов для машиностроения. Инициаторы проектов ведут переговоры с "Венгерским экспортно-импортным банком".