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Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСП

Сибирь
2 февраля, 9:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, февраля. /ТАСС
Об отключении банка от системы электронных срочных платежей источник ТАСС сообщил в среду
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© Алексей Павлишак/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Офисы банка "Енисей", который накануне был отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), продолжают работать. Ажиотажного наплыва клиентов в них не наблюдается, сообщил корреспонденту ТАСС, побывавший в нескольких отделениях.

"Мы работаем, но операции по вкладам и счетам выполнять не можем. Ждем, что ситуация изменится", - сказал работник одного из офисов банка.

В другом офисе напомнили, что вклады физических лиц и счета индивидуальных предпринимателей до 1,4 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

Сибирское главное управление Центрального банка РФ 25 января вынесло предписание банку "Енисей", ограничивающее ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц на вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продаже иностранной валюты. Накануне источник в банковских кругах сообщил ТАСС, что "Енисей" отключен от БЭСП.

Банк "Енисей" был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время отделения банка "Енисей" есть в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Согласно информации, размещенной на сайте банка, уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд рублей, размер собственных средств - 1,88 млрд рублей. По данным из ежеквартального отчета банка "Енисей" за третий квартал прошлого года, доходы банка составили 1,229 млрд рублей (аналогичный период позапрошлого года - 4,486 млрд рублей).

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