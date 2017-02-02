Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСП

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КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Офисы банка "Енисей", который накануне был отключен от системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), продолжают работать. Ажиотажного наплыва клиентов в них не наблюдается, сообщил корреспонденту ТАСС, побывавший в нескольких отделениях.
"Мы работаем, но операции по вкладам и счетам выполнять не можем. Ждем, что ситуация изменится", - сказал работник одного из офисов банка.
В другом офисе напомнили, что вклады физических лиц и счета индивидуальных предпринимателей до 1,4 млн рублей застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.
Сибирское главное управление Центрального банка РФ 25 января вынесло предписание банку "Енисей", ограничивающее ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц на вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продаже иностранной валюты. Накануне источник в банковских кругах сообщил ТАСС, что "Енисей" отключен от БЭСП.
Банк "Енисей" был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время отделения банка "Енисей" есть в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Согласно информации, размещенной на сайте банка, уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд рублей, размер собственных средств - 1,88 млрд рублей. По данным из ежеквартального отчета банка "Енисей" за третий квартал прошлого года, доходы банка составили 1,229 млрд рублей (аналогичный период позапрошлого года - 4,486 млрд рублей).