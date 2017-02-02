Правительство Бурятии направит более 500 млн рублей на ремонт дорог

УЛАН-УДЭ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Правительство Бурятии направит до 2020 года более 500 млн рублей на ремонт дорог на севере республики, сообщили журналистам в региональном Минтрансе.

"На 2017-2020 годы планируется выделить 557 млн рублей", - сказали в министерстве, напомнив, что на ремонт дорог в Северо-Байкальском, Муйском районах и городе Северобайкальск за последние четыре года было направлено свыше 1,4 млрд рублей.

По данным Минтранса, в Муйском районе, где протяженность дорожных сетей составляет более 418 км, планируется реконструировать два мостовых перехода на трассе Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо, выполнить ремонт участка с 326 по 341 км, а также продолжить работы по содержанию других автодорог.

В Северо-Байкальском районе свыше 705 км дорожных сетей. "Там средства пойдут на строительство мостового перехода на 251 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо, на реконструкцию мостового перехода на 161 км и моста через ручей на 34 км этой дороги", - уточнили в министерстве. Там добавили, что в городе Северобайкальск, где проходит 98,4 км автодорог местного значения, работа по содержанию трасс также будет продолжена.