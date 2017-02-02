Томские ученые разработали дешевые и безопасные антибиотики для растений

ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали дешевые и безвредные антибиотики для растений, сообщила пресс- служба вуза.

"Это антибиотики широкого действия, они борются практически со всеми фитопатогенными бактериями, которые вредят растительным культурам. Обычно такие бактерии поражают корни растений, изменяют прикорневую микрофлору", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков Татьяны Рабиной.

По данным пресс-службы, специалисты помещают специфический род бактерий - псевдоманад - в питательную среду, где они начинают синтезировать антибиотики. Через несколько дней нужные вещества извлекаются из питательной среды. Сейчас аналогичные антибиотики для сельского хозяйства получают посредством химического синтеза, однако это дорого и требует токсичных реагентов. При использовании методики, разработанной в ТПУ, таких реагентов не требуется, а на человека сами антибиотики не влияют.

Сейчас ученые проверяют антибиотики на эффективность против грибков. Кроме того, предполагают разработчики, они могут выступать в качестве стимулятора прорастания семян.