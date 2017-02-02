Томские ученые разработали дешевые и безопасные антибиотики для растений

В ФАС заявили, что мировая с Apple по делу о ценах на IPhone возможнаЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:42
Футболист Нобоа вошел в заявку "Ростова" на Лигу ЕвропыСпорт 2 февраля, 11:36
"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреляОбщество 2 февраля, 11:34
Не навреди: причины и последствия скандалов вокруг врачейОбщество 2 февраля, 11:33
ФАС возбудила новое дело о картеле при госзакупках Lenovo и HPЭкономика и бизнес 2 февраля, 11:32
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154Общество 2 февраля, 11:23
Объем производства колоколов на Урале за год впервые снизился в 1,5 разаНовости Урала 2 февраля, 11:19
Компания "Аэрофлот" в июне начнет полеты из Белгорода в МосквуМосква 2 февраля, 11:08
Ученые на Урале успешно расконсервировали клетки, замороженные 12 лет назадНовости Урала 2 февраля, 11:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали дешевые и безвредные антибиотики для растений, сообщила пресс- служба вуза.
"Это антибиотики широкого действия, они борются практически со всеми фитопатогенными бактериями, которые вредят растительным культурам. Обычно такие бактерии поражают корни растений, изменяют прикорневую микрофлору", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков Татьяны Рабиной.
По данным пресс-службы, специалисты помещают специфический род бактерий - псевдоманад - в питательную среду, где они начинают синтезировать антибиотики. Через несколько дней нужные вещества извлекаются из питательной среды. Сейчас аналогичные антибиотики для сельского хозяйства получают посредством химического синтеза, однако это дорого и требует токсичных реагентов. При использовании методики, разработанной в ТПУ, таких реагентов не требуется, а на человека сами антибиотики не влияют.
Сейчас ученые проверяют антибиотики на эффективность против грибков. Кроме того, предполагают разработчики, они могут выступать в качестве стимулятора прорастания семян.