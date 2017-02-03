Власти Забайкалья полностью погасят долг по соцвыплатам до конца марта

ЧИТА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края до конца первого квартала 2017 года полностью рассчитаются с задолженностью по социальным выплатам, которая накопилась за прошлый год, сообщила пресс-служба губернатора.

"По состоянию на 1 января кредиторская задолженность по социальным выплатам составляла 820 млн рублей. Вся сумма задолженности заложена в бюджет, до завершения первого квартала текущего года мы все погасим в полном объеме", - приводит пресс-служба слова главы региона Натальи Ждановой.

Губернатор пояснила, что в январе власти погасили долг по соцвыплатам за сентябрь, по выплатам ветеранам и многодетным - за октябрь, а также по выплатам опекунских пособий за декабрь на общую сумму 386 млн рублей. По ее словам, в феврале для выплаты запланировано 184 млн рублей, в марте - 249 млн рублей. Она подчеркнула, что ситуация с выплатами мер социальной поддержки находится под контролем.

Несвоевременная выплата зарплат бюджетникам, а также социальных пособий стала одной из основных проблем в Забайкалье в 2015 году и в начале 2016 года. Задержки в марте, сентябре и декабре 2015 года приводили к приостановке работы педагогов, отмене занятий в ряде школ. Многодетные матери проводили пикет в Чите.